В России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Минпромторг РФ предложил допустить лиц до 16 лет к ряду тяжелых производств

Минпромторг России предложил внести ряд изменений в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, разрешив подросткам работать на некоторых из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответы ведомства депутатам Госдумы.

«Указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях. Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ», — указано в документе.

Отмечается, что в случае одобрения правок работодатель получит возможность использовать труд лиц старше 16 лет на вредных и опасных работах при условии «создания безопасных условий труда». В ведомстве считают, что изменения позволят промышленным предприятиям заключать соглашения о прохождении практики студентам профессиональных училищ.

Ранее госсовет Татарстана внес в Госдуму проект закона об обязательной проверке всех российских учащихся на экстремизм — депутаты региона захотели ввести всеобщее тестирование. Необходимость тестирования мотивируется ростом числа случаев нападения детей на школы и их участие в поджогах военкоматов и других объектов инфраструктуры.