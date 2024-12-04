Доцент Бурда: необходимо не завозить мигрантов, а поднимать зарплаты россиянам

В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов. Об этом «Царьграду» рассказал кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда.

Эксперт отметил, что в настоящее время мигранты в сферах доставки и такси стали зарабатывать больше, чем квалифицированные рабочие на заводе, особенно на оборонном заводе, а так быть не должно. Кроме того, он заявил о дефиците кадров на российских предприятиях. «Сейчас мы говорим о том, что если наведем порядок в миграционной сфере, то это приведет к тому, что у нас в стране некому будет производить снаряды и работать на оборонных заводах. (...) А почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам — нет?» — сказал Бурда.

По словам доцента, чтобы урегулировать ситуацию, следует не завозить мигрантов без необходимости, а поднимать заработные платы россиянам. Специалист добавил, что для сферы доставки в России есть трудовые ресурсы, и предложил привлекать молодежь и активных пенсионеров.

Ранее в России захотели ввести новое условие для работы мигрантов — предоставлять вид на жительство только мигрантам, работающим в стране по российскому диплому. Речь идет о приезжих, которые окончили российские колледжи, техникумы, вузы, а также научные организации. С таким предложением выступило Минэкономразвития.