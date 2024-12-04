Внешность 68-летней звезды «Секса в большом городе» смутила пользователей сети

Внешность англоканадской актрисы Ким Кэтролл на новых фото смутила пользователей сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

68-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» посетила вечеринку, устроенную журналом Perfect и брендом Dolce & Gabbana. Она предстала перед камерами в черном костюме в полоску, который состоял из приталенного пиджака и удлиненных брюк. При этом артистка распустила волосы и сделала макияж в коричневой цветовой гамме. Отмечается, что на мероприятии ее сопровождал 53-летний возлюбленный Рассел Томас.

Читатели издания оценили фото в комментариях под публикацией. «Никогда не узнала бы, что это Ким, если бы это не было написано. Она не выглядит плохо, она просто выглядит по-другому», «Либо Ким проделала над своей внешностью большую работу, либо это не она, либо кто-то очень странным образом отредактировал фотографии», «Тут сделано гораздо больше, чем просто инъекции ботокса», «Она больше не похожа на Ким Кэтролл», — заявили юзеры.

В октябре 2023 года Ким Кэтролл снялась в рекламе бренда нижнего белья Skims, который принадлежит американской бизнесвумен Ким Кардашьян.