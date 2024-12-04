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13:50, 4 декабря 2024Бывший СССР

Захарова связала всплеск русофобских инсинуаций в Молдавии с началом отопительного сезона

Захарова: причина всплеска русофобии в Молдавии — начало отопительного сезона
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Всплеск русофобии в Молдавии связан с началом отопительного сезона. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит МИД РФ в Telegram.

«Причина всплеска русофобских инсинуаций проста, чиста, как белый снег: начинается отопительный сезон, а все [в стране] оказалось в крайне бедственном положении», — объяснила Захарова.

По мнению дипломата, власти Молдавии пытаются любым способом снять с себя ответственность за собственные ошибки. Для этого, добавила представитель внешнеполитического ведомства, Кишинев списывает все на «некие происки России».

Ранее Захарова уличила Молдавию в развязывании антироссийской кампании на выборах президента. Ее кульминацией, заявила дипломат, стало решение открыть в России только два участка для голосования.

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