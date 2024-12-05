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12:34, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет после задержания в Узбекистане Пивоварова

Лебедев призвал журналистов иметь все разрешения при поездках в некоторые страны
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев посоветовал журналистам при поездках в некоторые страны обязательно иметь при себе необходимые справки и разрешения. Так он прокомментировал сообщения о задержании в Узбекистане журналиста Алексея Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом), видео доступно во «ВКонтакте».

«Если название страны оканчивается на "стан", то, скорее всего, нужно с собой иметь какие-то бумажки, какие-то телефончики, какие-то справочки, знакомых людей и так далее», — призвал Лебедев.

1 декабря сообщалось, что Пивоваров и съемочная группа проекта «Редакция», а также сопровождавшая их местная журналистка Фериде Масхетова были задержаны в городе Нукусе после заявления местного жителя. Утверждалось, что у них изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане — республике в составе Узбекистана.

В агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) по Каракалпакстану позднее назвали причину задержания Пивоварова. Уточнялось, что журналист работал в Узбекистане без аккредитации, что является нарушением закона. При этом сам Пивоваров назвал свое задержание простой беседой с представителями местного МВД.

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