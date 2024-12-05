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20:14, 5 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемого в присвоении 18 миллионов рублей экс-ректора российского вуза оставили в СИЗО

В Калининграде суд продлил арест экс-ректору БФУ Федорову до 8 февраля
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда оставил в СИЗО бывшего ректора Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Экс-ректору продлили срок содержания под стражей до 8 февраля 2025 года. Ему вменяется статья 160 («Присвоение и растрата денежных средств») УК РФ.

Федоров и его заместитель были задержаны 8 июля. По версии следствия, обвиняемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022-го по июнь 2024 года они присвоили более 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что двоим поставщикам Минобороны России избрали меру пресечения по делу о хищениях при гособоронзаказе.

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