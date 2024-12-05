Сирии пообещали поддержку в борьбе с террористами

«Хезболла»: организация поддержит Сирию в противостоянии с террористами

Ливанское исламистское движение «Хезболла» поддержит легитимные власти Сирии в вооруженном противостоянии с террористами и повстанцами. Об этом заявил генеральный секретарь организации Наим Касем, сообщает Reuters.

«Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять террористической агрессии [со стороны боевиков]», — заявил Касем. По его мнению, атака Сирийской национальной армии была организована США и Израилем.

27 ноября формирования боевиков, дислоцированные на севере Сирии, перешли в наступление и взяли под контроль второй по величине город страны — Алеппо. Теперь террористы продвигаются на юг и заявляют о намерении захватить город Хама, расположенный всего в 209 километрах от Дамаска.