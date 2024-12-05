Три летевших за границу самолета с россиянами сменили курс и сели в другом месте

Сразу три летевших из РФ за границу самолета сменили курс и сели в других местах

Сразу три самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, летевших из России за границу, сменили курс и сели в других местах. Об этом сообщила пресс-служба аэропортов Узбекистана.

4 декабря нештатная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Термез. Из-за плохой погоды в аэропорту прибытия экипаж решил уйти на запасной аэродром в Самарканде.

В тот же день сменил курс и самолет, летевший из Уфы в Наманган. Причиной также стали неблагоприятные метеоусловия. Пилоты успешно посадили воздушное судно в Ташкенте.

5 декабря рейс Москва — Навои перенаправили в Самарканд из-за тумана в аэропорту назначения. Самолет благополучно совершил посадку в 11:04 (9:04 мск).

Ранее в Японии лобовое стекло лайнера All Nippon Airways треснуло во время полета. Причиной случившегося стал удар молнии.

