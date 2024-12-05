Туристы массово устремились в один город России на Новый год

Туристы полностью забронировали санатории Железноводска на Новый год

Туристы массово устремились в Железноводск, отдыхающие полностью забронировали санатории этого российского города на новогодние праздники. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

«Однако гости курорта пошли еще дальше и бронируют уже на зиму 2025 года», — заявил мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Ранее россиянам назвали стоимость туров на горнолыжных курортах страны этой зимой. В середине января поездка обойдется примерно в 80 тысяч рублей за двоих на пять дней.