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10:04, 5 декабря 2024Бывший СССР

Украинский депутат отправил в Евросоюз письма о пытках в концлагере СБУ

Украинский депутат Дубинский отправил в ЕС и ЕК письма о пытках в концлагере СБУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский отправил в Евросоюз (ЕС) и Еврокомиссию (ЕК) письма о пытках в концлагере Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что люди, пострадавшие от пыток СБУ, обращались с письмами к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Однако они не получили ответа. Депутат Рады объяснил повторную отправку их писем экспериментом.

По его словам, в них детально описаны пытки: удушение пакетами, избиение «тубами» с песком, запрет на сон и другое. Дубинский также отметил, что если на пути Украины в ЕС ее граждан пытают, то «страшно даже представить, что будет, когда мы "вступим"».

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире СБУ в Киеве в 2022 году находился концентрационный лагерь для проведения пыток. Дубинский указал, что к его организации причастен бывший на тот момент главой ведомства Иван Баканов.

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