В Кремле высказались о ситуации в Сирии

Песков: Россия следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связь с властями

Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связь с властями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Находимся в постоянном диалоге с сирийскими друзьями», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что помощь, которую российская сторона сможет оказать Сирии, будет зависеть от оценки ситуации.

27 ноября террористические группировки, дислоцированные на севере Сирии, перешли в наступление и взяли под контроль второй по величине город страны — Алеппо. Теперь боевики продвигаются на юг и заявляют о намерении захватить город Хама, расположенный всего в 209 километрах от Дамаска.