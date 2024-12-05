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13:34, 5 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о ситуации в Сирии

Песков: Россия следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связь с властями
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связь с властями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Находимся в постоянном диалоге с сирийскими друзьями», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что помощь, которую российская сторона сможет оказать Сирии, будет зависеть от оценки ситуации.

27 ноября террористические группировки, дислоцированные на севере Сирии, перешли в наступление и взяли под контроль второй по величине город страны — Алеппо. Теперь боевики продвигаются на юг и заявляют о намерении захватить город Хама, расположенный всего в 209 километрах от Дамаска.

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