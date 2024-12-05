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15:40, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Москве прокомментировали заявления Киева о пересмотре безъядерного статуса

МИД России: Москва озабочена заявлениями Киева о пересмотре безъядерного статуса
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва озабочена заявлениями Киева о пересмотре безъядерного статуса Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Не могут не вызывать озабоченность высказывания представителей киевского режима, не только ставящие под вопрос жизнеспособность Будапештского меморандума, но и способные трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины. Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Украины по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве также уличили Киев в ядерном шантаже. В министерстве напомнили об ультимативных идеях властей республики получить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у Москвы нет фактов, подтверждающих намерения Киева получить ядерное оружие. В то же время она указала на то, что Украина и ее «западные кураторы» могут своими действиями «привести весь мир на грань катастрофы».

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