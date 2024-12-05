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10:04, 5 декабря 2024Наука и техника

В некрополе Херсонеса Таврического обнаружили золотые артефакты

ТАСС: в некрополе Херсонеса Таврического обнаружили золотые артефакты
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук и Севастопольского государственного университета изучили материалы римского периода, обнаруженные в некрополе Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Ученые впервые смогли установить, чье тело было сожжено перед стенами Херсонеса, обнаружив золотые артефакты в месте сожжения и склепе. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе анализа археологи изучили остатки кремационных площадок и сопоставили их с найденными ранее склепами. Среди найденных артефактов были золотые украшения, такие как фибулы и подвески, которые позволили определить связь между местом, где кремировали человека, и склепом у городской стены. Это открытие существенно расширяет понимание погребальных обрядов римского времени.

Ученые детально изучили предметы из некрополя, найденные в период раскопок 2020-2023 годов, использовав сравнительный анализ артефактов из места кремации и склепа, обнаруженного более века назад. Особое внимание уделялось композиции материалов и их взаимному расположению, что позволило определить принадлежность предметов к одному погребальному комплексу.

Изученные украшения, найденные на кремационной площадке, практически идентичны тем, что были обнаружены в склепе. Это подтверждает гипотезу о единстве комплекса. Кроме того, кремационная площадка располагалась в элитарной части некрополя, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенного.

Предполагается, что человек, чье тело было сожжено, принадлежал социальной верхушке и жил во второй половине I века нашей эры, а также имел какие-то особый статус, чтобы быть погребенным с особыми почестями.

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