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09:00, 6 декабря 2024Силовые структуры

Бежавшая из Суджи россиянка рассказала об уничтожении ВСУ ее родного села

Россиянка рассказала об уничтожении ВСУ больницы и домов в окрестностях Суджи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Жительница Курской области Людмила Тимошенко рассказала военным следователям, как была вынуждена бежать из дома из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассказ россиянки в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

По словам Тимошенко, ее родное село и город Суджа оказались под массированным артобстрелом ВСУ, разрушившим множество жилых домов, больницу и коммуникации. Взрывы не прекращались целый день, из-за чего семья Тимошенко была вынуждена прятаться в подвале. Когда же люди вышли наружу, то увидели, что все село объято огнем. После этого семья решила бежать.

Россиянка вспоминала, что по пути им попадалось множество сгоревших автомобилей и людей, покидавших свои дома. При этом супруг женщины отказался покидать свой дом и остался ухаживать за хозяйством. Связи с ним нет больше трех месяцев.

12 августа в ходе вторжения в Курскую область ВСУ применили химическое оружие. Они обстреляли людей кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек.

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