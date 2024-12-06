Россиянка рассказала об уничтожении ВСУ больницы и домов в окрестностях Суджи

Жительница Курской области Людмила Тимошенко рассказала военным следователям, как была вынуждена бежать из дома из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассказ россиянки в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

По словам Тимошенко, ее родное село и город Суджа оказались под массированным артобстрелом ВСУ, разрушившим множество жилых домов, больницу и коммуникации. Взрывы не прекращались целый день, из-за чего семья Тимошенко была вынуждена прятаться в подвале. Когда же люди вышли наружу, то увидели, что все село объято огнем. После этого семья решила бежать.

Россиянка вспоминала, что по пути им попадалось множество сгоревших автомобилей и людей, покидавших свои дома. При этом супруг женщины отказался покидать свой дом и остался ухаживать за хозяйством. Связи с ним нет больше трех месяцев.

12 августа в ходе вторжения в Курскую область ВСУ применили химическое оружие. Они обстреляли людей кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек.