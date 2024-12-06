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20:17, 6 декабря 2024Россия

Число госпитализированных после нападения в краснодарской школе детей выросло

Омбудсмен Львова-Белова: после нападения в школе госпитализировали четырех детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

После нападения в школе Краснодарского края четыре ребенка попали в больницу. О росте числа госпитализированных сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших, трех из которых увезли в медицинские учреждения.

«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребенка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет», — написала она.

Омбудсмен также уточнила, что детям оказывают всю необходимую помощь. Ситуацию на контроле держит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, добавила Львова-Белова.

Нападение в краснодарской школе произошло ранее 6 декабря. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов. Причиной этому, по предварительным данным, стала громкая музыка в колонке одного из школьников.

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