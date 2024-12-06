Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 6 декабря 2024Россия

Число пострадавших при нападении в краснодарской школе выросло

«112»: число пострадавших при нападении в краснодарской школе выросло до пяти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Число пострадавших при нападении в школе Краснодарского края выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у одного из подростков выявили перелом носа и сотрясение мозга. 13-летний мальчик получил ножевые ранения, на данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

15-летний подросток получил порез стопы, еще два школьника с легкими травмами отказались от госпитализации.

Нападение в краснодарской школе произошло ранее 6 декабря. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов. Причиной этому, по предварительным данным, стала громкая музыка в колонке одного из школьников. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

      Полиция арестовала «гламурную киллершу» по кличке Кукла

      Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

      Иностранец изнасиловал студентку в Таиланде и снял все на видео

      Число пострадавших при нападении в краснодарской школе выросло

      Редчайший вид гриба нашли в Калужской области

      Установлен возраст одомашнивания древних собак

      Подросток открыл стрельбу в российском кафе

      В Евросоюзе не смогли одобрить новые санкции против России

      Каждый десятый россиянин готов потратить свыше 100 тысяч рублей на новогодние подарки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше