«112»: число пострадавших при нападении в краснодарской школе выросло до пяти

Число пострадавших при нападении в школе Краснодарского края выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у одного из подростков выявили перелом носа и сотрясение мозга. 13-летний мальчик получил ножевые ранения, на данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

15-летний подросток получил порез стопы, еще два школьника с легкими травмами отказались от госпитализации.

Нападение в краснодарской школе произошло ранее 6 декабря. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов. Причиной этому, по предварительным данным, стала громкая музыка в колонке одного из школьников. Изначально сообщалось о трех пострадавших.