Москва вошла в число лидеров среди мегаполисов по удобству жизни

Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни

Москва, Берлин и Сеул вышли в лидеры по уровню развития городской среды в исследовании компании Б1 «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов», его приводит РБК. Авторы проанализировали десять мегаполисов по интегральному показателю, учитывающему шесть отдельных тематик, среди которых доступность жилья (аренда и приобретение) и коммерческой недвижимости, развитость транспортной системы, разнообразие объектов досуга, доступность здравоохранения и образования, а также состояние рынка труда.

Всего авторы проанализировали показатели десяти крупных городов — Москвы, Сеула, Шанхая, Токио, Дубая, Стамбула, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Рио-де-Жанейро.

Аналитики называют Дубай и Москву городами с наиболее доступным арендуемым и собственным жильем. Москва также вышла в лидеры по высокому разнообразию объектов досуга и наиболее развитому общественному транспорту. В этих двух категориях она делит лидерство с южнокорейским Сеулом. С Токио Москва разделила первые позиции по высокому уровню доступности высшего образования и здравоохранения, а с Берлином — высокий уровень развития коммерческой недвижимости.

Лидерство по всем показателям Москвы, Сеула и Берлина авторы объяснили тем, что внимание в них равномерно распределено по всем сферам улучшения городской среды, а среднестатистический житель получает максимальные возможности для жизни и работы.

В Москве, по подсчетам аналитиков Б1, на то, чтобы накопить на квартиру, нужно в среднем 12 лет.

Москва также один из лидеров по доступности общественного транспорта. По стоимости проезда туда-обратно в общественном транспорте лидирует Лондон, где одна такая поездка обходится в 10 процентов от среднего уровня дохода в день. Самый доступный проезд — в Сеуле, Шанхае, Дубае и Москве (2,4 процента).

Москва занимает первое место по числу музеев — 420, на втором месте — Лондон с чуть более 190, на третьем — Токио (около 170). По количеству театров, которых в Москве около 420, российская столица уступает Сеулу (440) и Нью-Йорку (640).