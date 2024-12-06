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16:37, 6 декабря 2024Силовые структуры

Главу округа в ДНР задержали со взяткой в 10 миллионов рублей

Силовики задержали главу Ясиноватского округа ДНР Шевченко за взятку в ₽10 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ясиноватского муниципального округа Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Шевченко по подозрению в коррупции. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, чиновника взяли после получения взятки на сумму 10 миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Ранее 6 декабря сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Ему вменяют получение взятки в размере 27 миллионов рублей.

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