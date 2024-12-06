Комитет Госдумы поддержал расширение понятия «переход на сторону противника»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым предлагается расширить понятие «переход на сторону противника». Их внесли ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж, передает ТАСС.

Изменения хотят внести в статью 275 Уголовного кодекса о государственной измене. Согласно действующим нормам, к госизмене относится переход на сторону противника. Законодатели предлагают изложить примечание к статье в новой редакции и уточнить, что к понятию «противник» относятся страны, а также международные и иностранные организации, которые противостоят России в вооруженном конфликте.

Кроме того, предлагается признать переходом на сторону противника и добровольное участие человека в деятельности органов власти, учреждений и предприятий противника в случае, если она заведомо направлена против безопасности России. Наказание же за преступление оставят неизменным — максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. В апреле 2023 года глава государства подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Эта мера наказания может быть применена в случае шпионажа и выдачи иностранцам сведений, составляющих гостайну.