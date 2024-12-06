Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 6 декабря 2024Россия

Комитет Госдумы поддержал расширение понятия «переход на сторону противника»

Комитет Госдумы поддержал расширение понятия «переход на сторону противника»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым предлагается расширить понятие «переход на сторону противника». Их внесли ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж, передает ТАСС.

Изменения хотят внести в статью 275 Уголовного кодекса о государственной измене. Согласно действующим нормам, к госизмене относится переход на сторону противника. Законодатели предлагают изложить примечание к статье в новой редакции и уточнить, что к понятию «противник» относятся страны, а также международные и иностранные организации, которые противостоят России в вооруженном конфликте.

Кроме того, предлагается признать переходом на сторону противника и добровольное участие человека в деятельности органов власти, учреждений и предприятий противника в случае, если она заведомо направлена против безопасности России. Наказание же за преступление оставят неизменным — максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. В апреле 2023 года глава государства подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Эта мера наказания может быть применена в случае шпионажа и выдачи иностранцам сведений, составляющих гостайну.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше