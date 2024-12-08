Главы Минобороны США и Турции обсудили Сирию

Глава Пентагона Остин и министр обороны Турции Гюлер обсудили ситуацию в Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В ходе беседы они обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности по последним событиям в Сирии», — приводит агентство слова турецкого оборонного ведомства. При этом каких-либо подробностей беседы не приводится.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.