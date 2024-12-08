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12:29, 8 декабря 2024Мир

Главы Минобороны США и Турции обсудили Сирию

Глава Пентагона Остин и министр обороны Турции Гюлер обсудили ситуацию в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В ходе беседы они обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности по последним событиям в Сирии», — приводит агентство слова турецкого оборонного ведомства. При этом каких-либо подробностей беседы не приводится.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

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