Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 8 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала в Канаде и описала ее фразой «захочется отсюда поскорее сбежать»

Алина Черненко

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и призналась, что из этой страны «захочется поскорее сбежать». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что за блестящими фасадами Канады скрываются мелочи, о которых не принято говорить. По ее словам, россияне, которые переехали туда, сталкиваются с настоящими вызовами.

Материалы по теме:
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат» История россиянина, перебравшегося в Канаду
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»История россиянина, перебравшегося в Канаду
27 января 2020
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Во-первых, соотечественникам, которые привыкли к прямолинейности, слишком вежливые и постоянно улыбающиеся канадцы кажутся фальшивыми. «Конечно, улыбчивый кассир лучше, чем грубый, но почему-то именно наши не любят, когда улыбка специально натянутая, а по итогу человек испытывает к тебе абсолютный пофигизм», — пояснила Ершова.

Во-вторых, путешественница рассказала, что в Канаде завести друга, который реально будет заинтересован в общении, сложнее, чем сдать экзамен на водительские права.

Кроме того, блогерша пожаловалась, что в стране процветает бюрократия. «Хотите получить что-то быстро? Нет, не получится! Все процессы — от визита к врачу до подачи документов на резидентство — занимают месяцы, если не годы. Это ужасно, но факт», — удивилась она.

Чтобы чувствовать себя в Канаде комфортно, нужно не только иметь деньги, но и подстраиваться под правила, которые абсолютно не совпадают с привычками большинства россиян, сделала вывод автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, там не хватает «русской духовности», а терпимость, которую люди стараются демонстрировать, не является искренней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России сделал заявление по ситуации в Сирии

      В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

      В сети вспомнили слова Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

      В Госдуме оценили перспективы сотрудничества с захватившей власть в Сирии оппозицией

      Кремль оценил слова Трампа о соотношении потерь России и Украины

      Украинские каратистки отказались фотографироваться с россиянкой на международном турнире

      Раскрыто состояние военных баз России в Сирии

      В МИД России заявили о решении Асада сложить с себя полномочия

      На западе Дамаска прозвучали два мощных взрыва после налета Израиля

      Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше