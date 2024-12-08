Россиянка побывала в Канаде и описала ее фразой «захочется отсюда поскорее сбежать»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и призналась, что из этой страны «захочется поскорее сбежать». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что за блестящими фасадами Канады скрываются мелочи, о которых не принято говорить. По ее словам, россияне, которые переехали туда, сталкиваются с настоящими вызовами.

Во-первых, соотечественникам, которые привыкли к прямолинейности, слишком вежливые и постоянно улыбающиеся канадцы кажутся фальшивыми. «Конечно, улыбчивый кассир лучше, чем грубый, но почему-то именно наши не любят, когда улыбка специально натянутая, а по итогу человек испытывает к тебе абсолютный пофигизм», — пояснила Ершова.

Во-вторых, путешественница рассказала, что в Канаде завести друга, который реально будет заинтересован в общении, сложнее, чем сдать экзамен на водительские права.

Кроме того, блогерша пожаловалась, что в стране процветает бюрократия. «Хотите получить что-то быстро? Нет, не получится! Все процессы — от визита к врачу до подачи документов на резидентство — занимают месяцы, если не годы. Это ужасно, но факт», — удивилась она.

Чтобы чувствовать себя в Канаде комфортно, нужно не только иметь деньги, но и подстраиваться под правила, которые абсолютно не совпадают с привычками большинства россиян, сделала вывод автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, там не хватает «русской духовности», а терпимость, которую люди стараются демонстрировать, не является искренней.