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11:52, 8 декабря 2024Мир

Сирийского премьера увели на встречу с боевиками

Премьера Сирии аль-Джалали увели на встречу с боевиками
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал Росич | Rosich

Арабские СМИ опубликовали кадры того, как сирийского премьера Мухаммада Гази аль-Джалали уводят на встречу с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как главу сирийского правительства выводит из здания группа вооруженных мужчин, после чего все садятся в автомобиль.

«Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов», — слышен голос за кадром.

Он же заявляет, что премьера сопровождают члены 5-й дивизии сирийской армии.

Ранее телеканал Al Hadath опубликовал видео того, как сирийская оппозиция заняла оставшийся без охраны дворец бежавшего президента страны Башара Асада.

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