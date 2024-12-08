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02:08, 8 декабря 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт. У них изъяли оружие и килограммы взрывчатки

ФСБ показало видео задержания членов террористической группы в Дагестане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших крупный теракт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, которые планировали осуществить крупный террористический акт

УФСБ России по Дагестану

Пресс-служба регионального управления ФСБ опубликовала видео задержания.

Задержанные террористы дали признательные показания

В пресс-службе УФСБ России по региону заявили, что задержанные в Дагестане террористы дают признательные показания. По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стражи порядка изъяли у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, тонну аммиачной селитры и два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обнаруженная взрывчатка была уничтожена на месте.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограммов, боеприпасы

УФСБ России по Дагестану

В Дагестане ранее задержали пять мужчин за подготовку теракта

2 декабря стало известно, что в Дагестане были задержаны пять сторонников террористической организации за подготовку теракта. По данным Telegram-канала Shot, 34-летний Ялихман А. организовал группу, в которую входили еще четыре человека. Отмечается, что младшему злоумышленнику всего 19 лет. Они планировали теракты на территории республики. Для этого они приобрели компоненты взрывных устройств, которые спрятали в Кизлярском районе.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за «Организацию террористического сообщества и участие в нем», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганду терроризма».

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Также 6 декабря Telegram-канал Mash Gor сообщал, что в Дагестане разыскивают мужчин, которые могли планировать теракты против сотрудников полиции. Банду возглавлял 50-летний Самир А., который десять лет провел в колонии за бандитизм и участие в группировке. В 2021 году он освободился и находился под надзором силовиков. Когда Самир не пришел отмечаться, сотрудники правоохранительных органов поехали к нему домой. Однако он исчез вместе с тремя подельниками. Супруга одного из них призналась, что компания собралась устроить теракты.

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