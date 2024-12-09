Депутат Рады рассказала о растущих на Украине кладбищах и возмутилась мобилизацией

Депутат Рады Скороход: 98 мобилизованных в селе украинцев выжили двое

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «ЛАНА ТУТ!» рассказала о растущих на Украине кладбищах и возмутилась продолжающейся в стране мобилизацией.

«Вы на кладбище давно были? Я тоже часто бываю. И оно растет, растет и растет», — сказала она.

Депутат рассказала, что из 98 мобилизованных из одного из сел украинцев в живых осталось двое. Она также призвала обратить внимание на коррупцию среди тех, кто зарабатывает на войне, подчеркнув, что, возможно, там и кроется основная проблема, а не в том, что нужно отправлять на фронт больше людей.

«Кого класть? Пацанов класть? Детей класть? Может хватит?» — задалась вопросом Скороход.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц», — сказал он.

