«Газпром» сохранил объемы поставок газа в Европу через Украину

«Ведомости»: в ноябре в Европу поставляли 42,3 млн кубометров газа в сутки

В ноябре 2024 года «Газпром» сохранил объемы поставок газа в Европу после прекращения отгрузок в Австрию. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает газета «Ведомости».

Поставки компании в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию по украинской газотранспортной системе (ГТС) в последний месяц осени составляли в среднем 42,3 миллиона кубометров в сутки. Это близкий к техническому максимуму уровень поставок через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Через территорию Украины, которая обеспечивает около половины поставок российского топлива в ЕС, в ноябре поставили 1,27 миллиарда кубометров газа (плюс два процента год к году). С начала года в Европу прокачали 14,1 миллиарда кубометров (плюс 6,5 процента год к году).

Поставки сохраняются, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV. Неделей ранее российская компания заявила о прекращении поставок газа с 16 ноября, так как OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» 230 миллионов евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Близкий к OMV источник объяснил, что компания воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится.

Чтобы компенсировать исполнение решения инстанции, Австрийская компания арестовала российский газ на указанную сумму. «Газпром» расценил этот шаг как неуплату и прекратил поставки. Таким образом, в 50-летних торговых отношениях между российской и австрийской компанией поставлена точка, подчеркивает Reuters.

Пропорционального снижения поставок газа на этот объем в Австрию из Словакии (через нее OMV получала топлива из России) не произошло. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), прокачка топлива из Словакии на газораспределительный центр в Баумгартене снизилась с 29,8 миллиона кубометров в сутки на начало ноября до 23,8 миллиона кубометров в сутки в конце прошлого месяца. По мнению экспертов, российский газ в Австрию продолжает поступать через трейдеров из Словакии.