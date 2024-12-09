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18:37, 9 декабря 2024Мир

Индия и Россия заключат военный контракт на четыре миллиарда долларов

Индия заключит военный контракт с Россией на $4 млрд для покупки РЛС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: РИА Новости

Индия и Россия заключат военный контракт на четыре миллиарда долларов, в рамках которого Нью-Дели приобретет российскую передовую радиолокационную систему (РЛС) дальнего обнаружения серии «Воронеж». Об этом сообщает телеканал India Today.

Отмечается, что радар способен обнаруживать и отслеживать ряд угроз, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии до 8000 километров. Новая система позволит обеспечить Индии критически важное раннее предупреждение о потенциальных угрозах, расширяя возможности наблюдения далеко за пределы страны.

По данным телеканала, переговоры между представителями Министерства обороны Индии и российской делегацией, возглавляемой АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей"» продвигаются быстрыми темпами. Сделка соответствует принципу «Сделано в Индии», больше половины компонентов РЛС будет производиться внутри страны.

Радарная система, скорее всего, будет установлена ​​в городе Читрадурге, штат Карнатака, стратегически важном месте, где уже размещены передовые оборонные и аэрокосмические объекты.

Ранее стало известно, что Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации передаст Военно-морским силам (ВМС) Индии фрегат Tushil проекта 11356. Фрегаты проекта 11356 строят с 1999 года. Уже построили три корабля для Военно-морского флота России и шесть — для ВМС Индии. Еще четыре фрегата строят для нужд индийского флота. Эти корабли могут нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos.

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