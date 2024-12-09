Россиянам назвали способы наладить режим сна и избежать переутомления

Терапевт Дубровина заявила, что избежать переутомления поможет режим дня

Переутомление, вызванное недосыпом, наносит значительный вред здоровью, заявила кандидат медицинских наук, терапевт, педиатр клиники La Salute Татьяна Дубровина. В комментарии «Ленте.ру» она назвала россиянам способы наладить режим сна и избежать ухудшения самочувствия.

Во время сна организм восстанавливается: клетки обновляются, нервная система отдыхает, мозг обрабатывает и «отфильтровывает» накопленную за день информацию, объяснила Дубровина. Если же человек регулярно недосыпает, у него могут появиться чувство постоянной усталости и раздражительность, снижается иммунитет, а также повышается риск гипертонии и депрессии.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия, врач посоветовала не только спать достаточное количество часов, но и соблюдать режим. «Организм любит стабильность. Попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Это поможет "установить" внутренние часы, а организм, понимая, что ему дадут достаточно времени на отдых, перестанет "бунтовать"», — заверила терапевт.

Для качественного сна также важна комфортная обстановка, продолжила Дубровина. По ее словам, постель должна быть удобной, а температура в спальне — прохладной (18–20 градусов). Перед сном важно проветрить комнату, включить мягкий свет, избавиться от лишнего шума.

Свет от экрана блокирует выработку гормона сна мелатонина. Отложите телефон в сторону хотя бы за час до сна и замените его чтением книг, медитацией или расслабляющей музыкой. Также важно не есть за два-три часа до ночного отдыха Татьяна Дубровина терапевт

Лучше и крепче спят люди, физически активные в течение дня, отметила доктор. Главное — не заниматься спортом непосредственно перед ночным отдыхом, чтобы избежать перевозбуждения. Важны для крепкого сна и минимизация стресса, а также ритуалы (теплый душ, ароматерапия, растяжка).

Дубровина добавила, что, помимо качественного сна, для профилактики переутомления необходимо делать регулярные перерывы в работе и говорить «нет» на постоянные просьбы о помощи всем подряд. «Добавьте в рацион продукты, снижающие стресс. Это овощи, орехи, рыба и зеленый чай. И слушайте свое тело. Если вы почувствовали сильное переутомление, дайте себе время на восстановление. Это может быть дополнительный час сна, прогулка на свежем воздухе, просмотр фильма или просто ничегонеделание», — подытожила врач.

Ранее эндокринолог Оксана Завальная посоветовала по возможности спать днем. По ее словам, дневной сон улучшает работу мозга, снижает уровень гормона стресса кортизола, что способствует расслаблению нервной системы и общему чувству спокойствия.