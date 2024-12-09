Китай перестал поставлять США и ЕС детали для беспилотников

Bloomberg: Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США и ЕС

Китай постепенно ограничивает поставки важных для создания беспилотников деталей в США и страны Европейского союза (ЕС), многие китайские производители уже перестали их экспортировать. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов. Китайские производители уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки», — указано в материале.

Отмечается, что это является только «прелюдией» к еще более строгим запретам на экспорт из КНР. По ожиданиям западных чиновников, в 2025 году Пекин введет больше ограничений на поставки деталей для дронов на Запад — в частности, КНР перестанет одобрять нужные лицензии и будет требовать от своих производителей предоставлять отчеты о планах отправки деталей.

Ранее Китай ввел санкции против американских производителей оружия за поставки Тайваню. Ограничения ввели против 13 военных предприятий США и шести руководителей.