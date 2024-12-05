Китай ввел санкции против 13 производителей из США за поставки оружия Тайваню

Китай ввел санкции против американских производителей оружия за поставки Тайваню, Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает РИА Новости.

Ограничения ввели против 13 военных предприятий США и шести руководителей.

«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — пояснили представители дипведомства.

Помимо производителей оружия ограничения коснулись топ-менеджеров Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других компаний. Движимое и недвижимое имущество попавших под санкции и все их активы на территории Китая будут заморожены, а сделки и любые виды сотрудничества с ними будут запрещены. Также лицам под ограничениями запретят въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.

Вашингтон одобрил поставки оружия на остров на два миллиарда долларов, включая первую поставку усовершенствованных ракет класса «земля-воздух». В Пекине раскритиковали это решение американских властей, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета. Продажа оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергает опасности мир, подчеркнули в МИД КНР.

В начале ноября мировой лидер по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничил поставки чипов Китаю из-за санкций США. Тайваньская компания остановит отгрузки из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут китайских производителей, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров и некоторых технологий на основе ИИ. Не коснутся они лишь фирмы, поставляющие чипы для мобильных устройств.