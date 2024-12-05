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12:53, 5 декабря 2024Экономика

Китай ввел санкции против американских производителей оружия

Китай ввел санкции против 13 производителей из США за поставки оружия Тайваню
Вячеслав Агапов

Фото: IMAGO / Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Китай ввел санкции против американских производителей оружия за поставки Тайваню, Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает РИА Новости.

Ограничения ввели против 13 военных предприятий США и шести руководителей.

«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — пояснили представители дипведомства.

Помимо производителей оружия ограничения коснулись топ-менеджеров Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других компаний. Движимое и недвижимое имущество попавших под санкции и все их активы на территории Китая будут заморожены, а сделки и любые виды сотрудничества с ними будут запрещены. Также лицам под ограничениями запретят въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.

Вашингтон одобрил поставки оружия на остров на два миллиарда долларов, включая первую поставку усовершенствованных ракет класса «земля-воздух». В Пекине раскритиковали это решение американских властей, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета. Продажа оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергает опасности мир, подчеркнули в МИД КНР.

В начале ноября мировой лидер по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничил поставки чипов Китаю из-за санкций США. Тайваньская компания остановит отгрузки из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут китайских производителей, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров и некоторых технологий на основе ИИ. Не коснутся они лишь фирмы, поставляющие чипы для мобильных устройств.

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