Китай ввел санкции против американских производителей оружия за поставки Тайваню, Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает РИА Новости.
Ограничения ввели против 13 военных предприятий США и шести руководителей.
«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — пояснили представители дипведомства.
Помимо производителей оружия ограничения коснулись топ-менеджеров Raytheon, BAE Systems Platforms&Services, United Technologies Corporation и других компаний. Движимое и недвижимое имущество попавших под санкции и все их активы на территории Китая будут заморожены, а сделки и любые виды сотрудничества с ними будут запрещены. Также лицам под ограничениями запретят въезжать в Китай, включая Гонконг и Макао.
Вашингтон одобрил поставки оружия на остров на два миллиарда долларов, включая первую поставку усовершенствованных ракет класса «земля-воздух». В Пекине раскритиковали это решение американских властей, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета. Продажа оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергает опасности мир, подчеркнули в МИД КНР.
В начале ноября мировой лидер по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничил поставки чипов Китаю из-за санкций США. Тайваньская компания остановит отгрузки из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут китайских производителей, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров и некоторых технологий на основе ИИ. Не коснутся они лишь фирмы, поставляющие чипы для мобильных устройств.