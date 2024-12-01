В МИД Китая раскритиковали США за продажу оружия Тайваню

МИД Китая: продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения

Продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, а также подвергает опасности мир. Об этом заявил в воскресенье МИД КНР, пишет РИА Новости.

«Это нарушает международное право и посылает ложные сигналы тайваньским сепаратистам, подрывает китайско-американские отношения, подвергает опасности мир и стабильность в Тайваньском пролив», — отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с заявлениями американских политиков о том, что они не поддерживают независимость Тайваня. Таким образом, китайская сторона выражает сильное недовольство и сделала США серьезное представление, уточнили в МИД.

20 ноября СМИ сообщили, что Китай отказал США во встрече министров обороны двух государств Ллойда Остина и Дун Цзюня из-за поставок оружия Тайваню.

До этого Вашингтон одобрил поставки оружия на остров на сумму 2 миллиарда долларов, включая первую поставку усовершенствованных ракет класса «земля-воздух». В Пекине раскритиковали это решение американских властей, пообещав принять «решительные контрмеры» для защиты своего суверенитета.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом указал на четыре красные линии в отношениях между двумя странами. В частности, речь шла про тайваньский вопрос.