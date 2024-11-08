Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 8 ноября 2024Экономика

Тайвань ограничил поставки чипов Китаю

Тайваньская TSMC приостановит экспорт чипов для компаний Китая из-за санкций США
Вячеслав Агапов

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Мировой лидер по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничит поставки чипов Китаю из-за санкций США. Об ограничениях со ссылкой на источники сообщает Nikkei Asia.

Тайваньская компания остановит производство чипов из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут китайских производителей, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров и некоторых технологий на основе ИИ. Не коснутся они лишь фирмы, поставляющие чипы для мобильных устройств.

В третьем квартале 2024 года.TSMC получила рекордную прибыль. Чистая прибыль компании выросла на 31,2 процента, до 10,06 миллиарда долларов. В годовом выражении прирост составил 54,2 процента. Годом ранее TSMC стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics впервые в истории.

В начале года американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США, провел брифинги для производителей чипов об ограничениях на экспорт в материковый Китай соответствующих технологий. Местные компании припугнули возможными санкциями.

В июле стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников из ряда стран китайским производителям чипов. Правило о поставках продукции ограничит примерно полудюжине китайских фабрик возможность получать оборудование и технологии более чем у 30 стран, в числе которых Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трампу дали совет насчет сделки с Россией. В США считают, что «русские будут заинтересованы»

      В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

      Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

      В Кремле отказались оценивать планы Трампа по Китаю

      В Подмосковье школьница оказалась под колесами электрички, выжила и попала на видео

      Немецкая оппозиция усилила давление на Шольца и предложила обсудить вотум доверия в ноябре

      Поставки чугуна из России рухнут из-за санкций

      Толпа трансгендеров напала на россиянина в Таиланде, избила его и попала на видео

      Назван срок прихода климатической зимы в Россию

      Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше