Тайвань ограничил поставки чипов Китаю

Тайваньская TSMC приостановит экспорт чипов для компаний Китая из-за санкций США

Мировой лидер по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ограничит поставки чипов Китаю из-за санкций США. Об ограничениях со ссылкой на источники сообщает Nikkei Asia.

Тайваньская компания остановит производство чипов из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля. Ограничения затронут китайских производителей, которые занимаются разработкой высокопроизводительной вычислительной техники, графических профессоров и некоторых технологий на основе ИИ. Не коснутся они лишь фирмы, поставляющие чипы для мобильных устройств.

В третьем квартале 2024 года.TSMC получила рекордную прибыль. Чистая прибыль компании выросла на 31,2 процента, до 10,06 миллиарда долларов. В годовом выражении прирост составил 54,2 процента. Годом ранее TSMC стала самым крупным по выручке производителем полупроводников в мире, обогнав Intel и Samsung Electronics впервые в истории.

В начале года американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США, провел брифинги для производителей чипов об ограничениях на экспорт в материковый Китай соответствующих технологий. Местные компании припугнули возможными санкциями.

В июле стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников из ряда стран китайским производителям чипов. Правило о поставках продукции ограничит примерно полудюжине китайских фабрик возможность получать оборудование и технологии более чем у 30 стран, в числе которых Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.

