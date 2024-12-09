Маленький эстетический дефект на груди у танцовщицы бурлеска оказался симптомом рака

Маленькая ямка на груди у британки оказалась симптомом рака молочной железы

Британка, бывшая танцовщица бурлеска Дарлейн Хани, обнаружила небольшой эстетический дефект у себя на груди и оказалась больна раком молочной железы. Ее историю опубликовало издание Metro.

У Дарлейн диагностировали дольковый рак молочной железы (лобулярную карциному) в октябре 2016 года после плановой маммографии, однако симптом онкологического заболевания она заметила раньше. «Я занималась бурлеском и всякий раз, когда на мне был корсет, замечала на одной груди ямку размером с булавочную головку. Она исчезала, когда я снимала корсет, поэтому я никогда о ней не думала. Эта маленькая ямка была у меня около четырех лет, прежде чем маммография выявила рак», — вспоминает она.

Женщина перенесла четыре операции по удалению опухолей в районе ямки — примерно по одной в месяц. Когда стало очевидно, что рак распространился по всей железе, женщина попросила о двойной мастэктомии. «Поскольку моя другая грудь была здоровой, мне пришлось отстаивать свою точку зрения. Но в конце концов при поддержке моего замечательного хирурга в мае 2017 года мне сделали двойную мастэктомию. После удаления одной груди хирурги обнаружили, что раковые клетки были во всех ее тканях. Также во время операции стало очевидно, что у меня есть клетки, которые потенциально могут переродиться в рак и в другой груди», — рассказала Дарлейн. В 2018 году британка перенесла операцию по реконструкции груди с помощью имплантов, сейчас она находится в ремиссии.

Ранее терапевт, диетолог Регина Ахуньянова перечислила главные факторы, провоцирующие развитие рака. Среди них врач назвала ожирение, употребление ультрапереработанных продуктов и большое количество красного мяса в рационе.