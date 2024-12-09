Myśl Polska: Запад строил экономические и военные планы в отношении Украины

Западные страны много лет строили планы в отношении Украины. Об этом заявил обозреватель Эдвард Карольчук в статье для польского издания Myśl Polska.

«Проблемы [на Украине] начались раньше, сразу после объявления о распаде СССР. После разграбления национального достояния и природных богатств часть сформированной промышленной и финансовой олигархии (...) стремилась к углублению связей с Западом», — написал Карольчук.

По словам автора статьи, Запад десятилетиями строил экономические и военные планы в отношении Украины. «Украина для западного капитала — это лишь закуска для него. Главным блюдом, о котором мечтает западный капитал, остается Россия с ее несметными природными богатствами», — раскрыл он.

Ранее другой обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский выразил мнение, что из-за сильного конфликта с Россией Польша оказалась в опасной ситуации. По его мнению, Варшаве следует держаться подальше от российско-украинского конфликта.