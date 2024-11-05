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14:13, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

В Польше заявили об опасности для страны из-за ссоры с Россией

MP: Польша оказалась в опасной ситуации из-за сильного конфликта с Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Из-за сильного конфликта с Россией Польша оказалась в опасной ситуации. Такое мнение выразил обозреватель издания Myśl Polska (MP) Лукаш Ястржембский.

Журналист заявил, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились с 2022 года. Он также подчеркнул, что стране следует «держаться подальше» от российско-украинского конфликта.

«Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. В вероятных мирных переговорах кроется опасность. Наша страна находится в сильном конфликте с Россией и связана — из-за влияния крупных корпораций и политики США — с Украиной, которая настроена не слишком дружественно» — заявил Ястржембский.

Ранее польский журналист Лех Мажевский призвал страну задуматься о восстановлении отношений с Россией. Он также заявил, что политика Польши должна ориентироваться на реальный расклад сил на международной арене.

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