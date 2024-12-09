По делу бывшего замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей

Бастрыкин: по делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) арестовали имущество бывшего замгубернатора Андрея Воронова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

По его данным, арестовано имущество на 190 миллионов рублей: двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета, квартира, дом под Краснодаром и в ЯНАО, место для парковки и доли на земельный участок.

По версии следствия, Воронов, будучи вице-губернатором ЯНАО, получил взятку в виде выполнения и оплаты услуг дизайнера в своем доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов. В октябре 2020 года Воронов был назначен главой Нового Уренгоя.

Ранее стало известно, что чиновник подал заявление на контрактную службу и участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

