Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:30, 9 декабря 2024Силовые структуры

По делу бывшего замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей

Бастрыкин: по делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) арестовали имущество бывшего замгубернатора Андрея Воронова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

По его данным, арестовано имущество на 190 миллионов рублей: двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета, квартира, дом под Краснодаром и в ЯНАО, место для парковки и доли на земельный участок.

По версии следствия, Воронов, будучи вице-губернатором ЯНАО, получил взятку в виде выполнения и оплаты услуг дизайнера в своем доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов. В октябре 2020 года Воронов был назначен главой Нового Уренгоя.

Ранее стало известно, что чиновник подал заявление на контрактную службу и участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

      Россиянка побывала в Европе и назвала обожаемые иностранцами русские блюда

      По делу бывшего замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей

      Названа доля повысивших зарплаты в 2024 году компаний в России

      В России оценили заявления Трампа по Украине

      Герой России рассказал о принятом в одиночку бое против группы бойцов ВСУ

      Польский оператор трубопровода «Дружба» завершил ремонт первой нитки после аварии

      Украина за ночь пыталась ударить по трем регионам России

      Популярная рэперша снялась в обнажающей ягодицы мини-юбке

      Мужчинам раскрыли главную причину проблем с потенцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше