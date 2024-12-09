Президенту Южной Кореи захотели запретить выезд из страны

«Ёнхап»: президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю захотели запретить выезд из страны

Управление по антикоррупционным расследованиям в отношении высокопоставленных служащих Южной Кореи намерено запретить лидеру республики Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны. Об этом заявил директор ведомства О Дон Ун, передает «Ёнхап».

«Я приказал президенту Юн Сок Ёлю подать заявление о запрете покидать страну в связи с расследованием инцидента, связанного с введением военного положения в Южной Корее 3 декабря. (...) Сейчас запрет не реализован, но я направил необходимые инструкции следователям», — отметил он.

Отмечается, что управление также расследует обвинения в «злоупотреблении властью и мятеже со стороны Юн Сок Ёля и других причастных к этому людей».

7 декабря Юн Сок Ёль поклонился и принес извинения жителям государства за решение ввести военное положение. Глава государства выразил готовность взять ответственность за свои действия и подчеркнул, что не будет сопротивляться наказанию, если оно последует.