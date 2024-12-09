Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 9 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 15 годам за передачу данных о передвижении российских военных

В Крыму суд приговорил мужчину к 15 годам за передачу данных о военных РФ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за передачу представителям министерства обороны Украины данных о передвижении российских военных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный собрал информацию о передвижении колонны военной техники Вооруженных Сил России по автодороге «Таврида» и о строящемся военном объекте, а потом передал эти сведения представителям министерства обороны Украины. Правоохранители полагают, что эти данные могли быть использованы против государственной безопасности России.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил 30-летнего жителя Феодосии к 15 годам лишения свободы за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      В Германии призвали вернуть беженцев в Сирию из-за свержения Асада

      В Госдуме прокомментировали ситуацию с базами ВС России в Сирии

      В России отреагировали на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

      Рост нефтегазовых доходов России оценили

      В Сирии ввели комендантский час

      Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

      Шнуров назвал самое яркое событие года

      В России раскрыли дальнейшую судьбу Асада

      В Москве выпало очень много снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше