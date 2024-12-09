Россиянина приговорили к 15 годам за передачу данных о передвижении российских военных

В Крыму суд приговорил мужчину к 15 годам за передачу данных о военных РФ

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за передачу представителям министерства обороны Украины данных о передвижении российских военных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по март 2023 года осужденный собрал информацию о передвижении колонны военной техники Вооруженных Сил России по автодороге «Таврида» и о строящемся военном объекте, а потом передал эти сведения представителям министерства обороны Украины. Правоохранители полагают, что эти данные могли быть использованы против государственной безопасности России.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил 30-летнего жителя Феодосии к 15 годам лишения свободы за госизмену.