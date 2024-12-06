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11:12, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за госизмену

В Крыму суд приговорил к 15 годам местного жителя за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Верховный суд Республики Крым приговорил 30-летнего жителя Феодосии к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина через чат-бот в Telegram отправлял сведения о расположении российских войск, вооружении Черноморского флота, местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинских частей. Этот чат разработали при поддержке украинских спецслужб. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали информацию из бота при нанесении ракетных ударов.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене.

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