Россиянина осудили на 15 лет за госизмену

В Крыму суд приговорил к 15 годам местного жителя за госизмену

Верховный суд Республики Крым приговорил 30-летнего жителя Феодосии к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина через чат-бот в Telegram отправлял сведения о расположении российских войск, вооружении Черноморского флота, местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, и фотографии воинских частей. Этот чат разработали при поддержке украинских спецслужб. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали информацию из бота при нанесении ракетных ударов.

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