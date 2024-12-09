Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

Жительница Ленобласти заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь тренере по танцам

Жительница Выборгского района Ленинградской области заявила, что ее 13-летнюю дочь совратил в детском лагере 25-летний тренер по танцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиянка пояснила, что отправила несовершеннолетнюю отдыхать с детской хип-хоп-командой. Женщина созванивалась с девочкой — та говорила, что тренируется днями напролет, а вечером играет с остальными ребятами.

Домой школьница вернулась подавленной. Кроме того, по словам родительницы, она стала чаще задерживаться на репетициях.

В какой-то из дней мать обнаружила по видеокамере, что дочь подошла к подъезду с толпой подружек и тренером — тот без стеснения целовал и обнимал ребенка. Позже девочка созналась: их роман начался в том самом лагере.

По словам подростка, тренер целовался с ней и трогал за интимные места, когда они оставались наедине.

Узнав обо всем, родители отобрали телефон и запретили дочери ходить на тренировки. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.