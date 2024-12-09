Сирийская оппозиция признала важность хороших отношений с Россией

RT: представитель сирийской оппозиции заявил о важности хороших отношений с РФ

Для новых властей Сирийской Арабской Республики важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом RT сообщил представитель сирийского национального совета Анас аль-Абда.

«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — заявил он, назвав Россию «очень важным игроком в мире».

Ранее посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари обвинил сложившего с себя президентские полномочия бывшего сирийского лидера Башара Асада в позорном побеге из страны.