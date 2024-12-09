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15:20, 9 декабря 2024Культура

Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

Трамп восхитился восстановленным после пожара собором Парижской Богоматери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Восстановленный после пожара собора Парижской Богоматери выглядит лучше, чем 900 лет назад. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

«Я считаю, что это было фантастично. Я думаю, они [реставраторы] проделали фантастическую работу с собором. [Он выглядит] лучше, чем 900 лет назад», — сказал политик. Он отметил, что специалисты смогли очистить камень, который «был очень темным».

Избранный президент США также подчеркнул, что день, когда произошло возгорание Нотр-Дама, «был очень печальным».

Ранее сообщалось, что церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет.

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