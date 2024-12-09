Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

Трамп восхитился восстановленным после пожара собором Парижской Богоматери

Восстановленный после пожара собора Парижской Богоматери выглядит лучше, чем 900 лет назад. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

«Я считаю, что это было фантастично. Я думаю, они [реставраторы] проделали фантастическую работу с собором. [Он выглядит] лучше, чем 900 лет назад», — сказал политик. Он отметил, что специалисты смогли очистить камень, который «был очень темным».

Избранный президент США также подчеркнул, что день, когда произошло возгорание Нотр-Дама, «был очень печальным».

Ранее сообщалось, что церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет.