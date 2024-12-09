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15:23, 9 декабря 2024Ценности

Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

CDEK.Shopping: джинсы-клеш и твидовые жакеты вернулись в моду из 1990-х годов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sabelnikova Olga / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам назвали предметы гардероба, которые вновь вернулись в моду из 1990-2000-х годов. Комментарий от руководителя Fashion категории CDEK.Shopping Елизаветы Поповой попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам собеседницы издания, актуальность обрели джинсы-клеш. «Именно модель, которая обтягивает верхнюю часть ног и становится шире ближе к стопам — уже не просто тренд, а настоящая классика и необходимость в любом гардеробе», — считает она.

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В список также попали твидовые жакеты, которые пришли на замену традиционным пиджакам, и вельветовые рубашки. «Такие рубашки носили наши папы и дедушки, но сегодня их можно увидеть на многих модницах», — отметила модный эксперт.

Кроме того, популярности не теряют и брючные оверсайз-костюмы. «Одновременно женственные и маскулинные, строгие и удобные. Главное — найти идеальную посадку для себя», — подчеркнула Попова.

В заключение специалистка напомнила и о трендовых теннисных юбках. «Сегодня мы сочетаем их как с кроссовками и толстовками, так и с боди и ботфортами. Настоящая классика, которая должна быть в гардеробе на любой случай», — подытожила она.

В ноябре сообщалось, что отцовские костюмы стали модными у женщин.

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