Тренера девочек-чирлидеров приговорили к 10 годам лишения свободы за совращение подопечной

В Британии женщину приговорили к лишению свободы за совращение 13-летней девочки

В Великобритании вынесен приговор женщине, тренировавшей девочек-чирлидеров. Как сообщает издание The Sun, ее обвинили в совращении 13-летней подопечной.

В 2019 году повзрослевшая жертва обратилась в полицию и рассказала, что тренер Розанна Аван принуждала ее к сексу. В то время девочке было всего 13 лет. По ее словам, она часто терпела домогательства, когда тренер подвозила ее на тренировки, а позднее, во время поездки во Францию, та склонила ее к сексу. После возвращения в Великобританию они продолжали регулярно встречаться для секса.

Расследование затянулось на много лет, поэтому решение по этому делу было принято лишь сейчас. В суде детектив похвалил пострадавшую за то, что она все-таки решила раскрыть правду. Аван приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, ее включили в список людей, совершивших сексуальные преступления.

Ранее сообщалось, что в США известный тренер школьной команды по американскому футболу из штата Флорида попался, когда смотрел порно на рабочем компьютере в классе.