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02:04, 26 ноября 2024Из жизни

Знаменитый тренер попался за просмотром порно в школьном классе

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pascal Swier / Unsplash

В США известный тренер школьной команды по американскому футболу из штата Флорида решил посмотреть порно на рабочем компьютере в классе и попался. Об этом сообщает WTVJ.

Макс Эдвардс оказался в центре скандала после того, как ученики застали его за просмотром порнографического контента во время урока. Администрация школы пока не подтвердила инцидент, но начала проверку и временно отстранила Эдвардса от работы.

При этом в распоряжении телеканала WFOR-TV оказалось видео, которое тайно сняли школьники. На нем запечатлено, как мужчина сидит в классе за компьютером, на экране которого проигрывается порноролик. Более того, некоторые ученики заявили, что инцидент был не единичным. Один из подростков рассказал, что они боялись сообщать о действиях Эдвардса, так как беспокоились за свое положение в команде во время сезона.

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26 мая 2022

Макс Эдвардс — тренер юниорских команд по американскому футболу. В частности, он долгие годы возглавлял команду Miami Northwestern Senior High School, которая под его руководством выиграла несколько чемпионатов штата.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пришедшим в церковь детям стали показывать порно вместо текста песни. Второклассники должны были спеть гимн «Мы пашем и сеем» (We Plough The Fields And ­Scatter), однако вместо текста с музыкой на большом экране неожиданно появился фрагмент порнофильма.

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