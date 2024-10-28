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05:00, 28 октября 2024Из жизни

В церкви детям случайно показали порно вместо текста гимна на экране

Фото: Debby Hudson / Unsplash

В Великобритании пришедшим в церковь детям стали показывать порно вместо текста песни. Об этом пишет The Sun,

Инцидент произошел в городе Хорнси, графство Йоркшир. Второклассники пришли на праздник урожая в здание Объединенной реформатской церкви Хорнси. Дети должны были спеть гимн «Мы пашем и сеем» (We Plough The Fields And ­Scatter), однако вместо текста с музыкой на большом экране неожиданно появился фрагмент порнофильма.

Фильм быстро выключили, однако родители считают, что дети успели заметить происходящее на экране и оно сбило их с толку. Как выяснилось впоследствии, компьютер, подключенный к проектору, принадлежал одному из церковных служителей, но в день инцидента его использовал волонтер.

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Родители пригласили на место происшествия членов городского совета, которые попытались выяснить у администрации церкви, что именно произошло. «Школа сообщила семьям о случившемся в тот же день и не будет использовать здание церкви, пока мы не уверимся, что это не повторится. Церковь проводит собственное расследование», — заявила член Городского совета Хорнси.

Ранее сообщалось, что в Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно. После скандала его отстранили от служения.

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      Алиса Дмитриева
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