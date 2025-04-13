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14:45, 13 апреля 2025Россия

Песков рассказал об увлечении Путина хоккеем

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин регулярно играет в хоккей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По словам Пескова, российский лидер по-прежнему увлечен этим видом спорта и регулярно им занимается.

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как началось увлечение президента России хоккеем. Он предложил Путину научиться кататься на коньках на фестивале борьбы в «Лужниках». После этого ему отправили хоккейную форму.

«Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время он научился», — поделился подробностями Фетисов.

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига с целью развития массового хоккея в стране. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».

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