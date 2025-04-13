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14:08, 13 апреля 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ восхитился терпением Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Я восхищаюсь терпением Путина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился терпением президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу», — заявил Джонсон, комментируя продвижение мирного урегулирования украинского конфликта.

Он добавил, что считает беспочвенными обвинения России в затягивании мирного процесса. США, по его мнению, скорее, не способны объективно подойти к решению конфликта.

Ранее Джонсон обвинил Европу и Киев в создании препятствий мирному процессу. Он также отметил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по переговорам, но ее продолжают игнорировать.

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