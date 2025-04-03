Джонсон: Европа и Украина препятствуют мирному процессу

Европа и Киев мешают урегулированию украинского конфликта. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своей статье на Substack.

По его словам, Украина и ее европейские союзники создают препятствия мирному процессу. «Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала», — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия неоднократно озвучивала свою позицию по переговорам об урегулировании конфликта, но ее продолжают игнорировать. По мнению Джонсона, необходимо добиться снятия запрета на прямые переговоры Киева и Москвы. Для этого, считает он, американскому президенту Дональду Трампу следует надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что конфликт находится на грани прекращения огня, однако сторонам еще предстоит прийти к соглашению