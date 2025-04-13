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14:15, 13 апреля 2025Россия

Раскрыты планы Путина на неделю

Журналист Зарубин: В графике Путина на неделю присутствуют региональные поездки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина на неделю присутствуют региональные поездки и международные контакты. Планы российского лидера в своем Telegram-канале раскрыл журналист Павел Зарубин.

«На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. (...) В графике президента — региональные поездки, так что многое Путин увидит своими глазами», — сообщил Зарубин.

Кроме того, по словам журналиста, российский лидер планирует провести совещание с правительством и Советом безопасности РФ, а также осуществить международные контакты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Зарубиным раскрыл подробности диалога между Москвой и Вашингтоном. Он заявил, что восстановление отношений с нуля является сложным делом, и в то же время указал, что российско-американский диалог идет хорошо.

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