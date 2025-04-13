На Украине вандалы набросили петлю на памятник Пушкину

В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину и устроили скандал

В Одессе вандалы набросили петлю на шею памятника поэту и писателю Александру Пушкину и устроили скандал. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

По сведениям издания, хулиганы также разместили на памятнике объявление «Ищу бульдозер».

В посте «Страны» отметили, что мимо проходившие люди возмутились действиям граждан. В ответ у них поинтересовались, почему они говорят по-русски, а не по-украински.

Во время перепалки одна из женщин обозвала глумившихся над памятником Пушкину «фашистами».

Памятник Пушкину в Одессе не в первый раз подвергался вандализму. Так, в октябре 2024 года монумент облили красной краской.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) осквернили могилу советских солдат в Суджанском районе Курской области.